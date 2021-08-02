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Певице МакSим становится лучше, но состояние по-прежнему стабильно тяжелое

17:59, 02.08.2021
Певице МакSим становится лучше, но состояние по-прежнему стабильно тяжелое
Фото: vk.com/maksimofficial

В состоянии певицы МакSим наблюдаются улучшения. Однако оно по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое.

«Улучшения есть, прогнозы пока давать рано. Но в целом динамика положительная», — рассказала RT о состоянии певицы ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

В конце июля директор певицы Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы начало улучшаться. «Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — заключила она.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаКультура Татарстан
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