В России запустили интерактивную карту с действующими в регионах «ковидными» ограничениями

Фото: стопкоронавирус.рф/скриншот

В России начала работать интерактивная карта страны, на которой отражены действующие в регионах COVID-ограничения и количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, выздоровевших и умерших от инфекции. Она размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

«Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях», — рассказал гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Так, по данным карты, в Татарстане на сегодняшний день действует масочно-перчаточный режим. Допустимая заполняемость залов театров, кинотеатров и цирков составляет 70%. Заведениям общепита запрещено работать с 00.00 до 06.00 и др.

Скриншот/стопкоронавирус.рф

Авторами карты ситуационных региональных «ковидных» ограничений стали АНО «Диалог» и «Национальные приоритеты». Ее данные обновляются еженедельно.

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Татьяна Демина