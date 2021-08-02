В Москве блогера приговорили к реальному сроку за пранк с приступом COVID-19 в метро

В Москве Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Он разыграл в метро приступ COVID-19.

— Моему подзащитному Джаборову дали два года и четыре месяца колонии. Остальные соучастники получили условные сроки, — рассказал ТАСС адвокат блогера.

В минувшую пятницу прокурор попросил приговорить молодого человека к четырем годам колонии общего режима. Он обвинялся по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).



Джаборов и его напарники разыграли пассажиров фиолетовой ветки московского метрополитена в феврале прошлого года. Один из молодых людей упал и начал изображать приступ, в то время как его товарищи кричали об опасности COVID-19.

За все время пандемии 41 жителя Татарстана наказали за фейки о коронавирусе.

