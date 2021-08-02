Челнинцы называют своих детей в честь героев популярных сериалов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Набережных Челнах рассказали, как называют родители своих новорожденных детей. Популярностью в этом году пользуются имена персонажей популярных сериалов.

В городе появились девочки с именами Валиде, Хадиджа, Фируза и мальчики Сулейман, Султан, Ибрагим, Юсуф. Так зовут героев сериала «Великолепный век». В Челнах также зарегистрировали новорожденных с именами Доминика и Осман.

За январь — июнь 2021 года в автограде естественный прирост населения составил 559 человек. Мальчиков родилось больше, чем девочек, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.



Фото: nabchelny.ru

В 32 семьях Набережных Челнов в первом полугодии 2021-го родились двойняшки. В трех семьях на свет появился пятый ребенок, в двух — седьмой. В одной челнинской семье зарегистрировали девятого малыша.

В мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий называть детей «необычными» именами. В имя ребенка нельзя включать цифры, знаки, ненормативную лексику и указания на титулы и должности.



Татьяна Демина