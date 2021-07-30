Госсекретарь Блинкен: США нацелены на предсказуемые отношения с Москвой

Соединенные Штаты Америки нацелены на развитие предсказуемых и стабильных отношений с Россией, несмотря на ограничения работы американских дипломатических миссий в стране. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Посол США в РФ Джон Салливан ранее предупредил, что американское посольство с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования РФ прекратить найм персонала из числа россиян. Из-за этих ограничений США придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, передает «РИА Новости».

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— Хотя мы сожалеем о действиях правительства России, вынудивших нас сократить наши услуги и операции, Соединенные Штаты продолжат стремиться к предсказуемым и стабильным отношениям с РФ, — отметил Блинкен.

Россия ограничила работу посольства США и добавила страну в список «недружественных государств» вместе с Чехией, после того как Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы, в том числе о высылке российских дипломатов.



В мае посольству Чехии в Москве пришлось сократить состав дипмиссии и уволить 71 местного работника.

