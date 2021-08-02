В Нижнекамске и Набережных Челнах выявили превышение концентрации аммиака в воздухе

Фото: Илья Репин (архив)

В Нижнекамске и Набережных Челнах выявили превышение концентрации аммиака в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, в Нижнекамске ПНЗ №3, расположенный на проспекте Химиков, в микрорайоне 36Б зафиксировал концентрацию аммиаке на уровне 0,27 мг/куб.метр. Предельно допустимый уровень при этом равен 0,2 мг/куб.метр.

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В Набережных Челнах станция мониторинга №4 на ул. 40 лет Победы выявили превышение допустимой концентрации аммиака в воздухе на 0,04 мг/куб метр. Уровень вредного вещества составил 0,24 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13:00 30 июля по 07:00 2 августа.

В Казани тем временем в очередной раз зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе. Превышение предельно допустимого уровня вредного вещества выявили сразу две станции мониторинга.

Татьяна Демина