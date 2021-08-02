Агентство по страхованию вкладов продлило до 2022 года сроки расчетов с кредиторами «Интехбанка»

Агентство по страхованию вкладов продлило по 2 февраля 2022 года сроки проведения расчетов с кредиторами «Интехбанка», требования которых включены в реестр требований. Соответствующее сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Определением Арбитражного суда РТ от 12 апреля текущего года срок конкурсного производства в отношении «Интехбанка» продлили на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего банком назначено на 7 октября.

В июле «Реальное время» рассказывало, как казанский предприниматель Самат Хакимов успешно вышел из процедуры банкротства, исполнив все обязательства перед кредиторами и не допустив вывода актива из конкурсной массы «Интехбанка».

