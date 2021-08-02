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Сергей Емелин принес России бронзу в борьбе на Олимпиаде-2020

14:28, 02.08.2021
Сергей Емелин принес России бронзу в борьбе на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/olympic_russia

Российский борец Сергей Емелин пополнил медальную копилку сборной России на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В соревнованиях по греко-римской борьбе в поединке за третье место в весовой категории до 60 кг россиянин одолел Виктора Чобану из Молдавии. При счете 12:1 в пользу российского борца судьи приняли решение о досрочном завершении боя.

В финале победитель определится в паре Кэньитиро Фумита (Япония) — Луис Альберто Орта Санчес (Куба).

Спорт
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