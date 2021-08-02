На всей протяженности дороги-дублера Горьковского шоссе установят шумозащитные экраны

На всей протяженности дублера Горьковского шоссе установят шумозащитные экраны и наружное освещение, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Сейчас продолжается переустройство водоводов и сетей электроснабжения, устройство нового водовода и ливневой канализации, возведение земляного полотна и конструкций дорожной одежды. По словам главы ведомства Фарита Ханифова, работы по строительству автодороги ведутся строго по графику.

В полном объеме завершены работы на первом пусковом комплексе первого этапа протяженностью 1,5 км. Сейчас полным ходом идет строительство второго пускового комплекса, стартовавшее в апреле текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в конце 2022 года.

Четвертую и пятую очереди дороги-дублера Горьковского шоссе за 1,6 млрд рублей построит «Волга Автодор», такой тендер опубликован на сайте госзакупок. Работы четвертой и пятой очередей запланированы через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани.

Алексей Нечаев