Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер

Глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что Лондон пришел к выводу, что за «незаконной и жестокой» атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана стоит Иран. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Иран должен положить конец таким нападениям, и судам должно быть разрешено свободно перемещаться в соответствии с международным правом», — подчеркнул министр.

В марте грузовое судно, принадлежащее израильской компании, получило повреждения в Аравийском море в результате попадания в него иранской ракеты. В результате инцидента экипаж не пострадал. Судно направлялось из Танзании в Индию.



Алексей Нечаев