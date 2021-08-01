Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Исландии
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано недалеко от побережья Исландии.
Отмечается, что эпицентр располагался на расстоянии 230 км к юго-западу от Рейкьявика, в котором проживают около 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, сообщает ТАСС.
Несколько дней назад сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории штата Аляска. Геологическая служба и Национальный центр предупреждения цунами США сообщили о магнитуде 8,2.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым