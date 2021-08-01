Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

Этой ночью ушел из жизни президент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщается на сайте университета.

Причины смерти Засурского не называются. Время и место прощания с ним не указаны.

Засурский родился 21 октября 1929 года. Ему был 91 год.

На этой неделе в Татарстане на 84-м году жизни умерла ветеран журналистики, сотрудница фонда «Ярдэм» Альмира Адиатуллина. Она работала в журналах «Совет мэктэбе» («Советская школа») и «Азат хатын».



Татьяна Демина