Новости общества

10:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

09:55, 01.08.2021
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
Фото: journ.msu.ru

Этой ночью ушел из жизни президент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщается на сайте университета.

Причины смерти Засурского не называются. Время и место прощания с ним не указаны.

Засурский родился 21 октября 1929 года. Ему был 91 год.

На этой неделе в Татарстане на 84-м году жизни умерла ветеран журналистики, сотрудница фонда «Ярдэм» Альмира Адиатуллина. Она работала в журналах «Совет мэктэбе» («Советская школа») и «Азат хатын».

Татьяна Демина
ОбществоОбразование
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также