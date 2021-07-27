Умерла ветеран журналистики Альмира Адиатуллина

На 84-м году жизни умерла ветеран журналистики, сотрудница фонда «Ярдэм» Альмира Адиатуллина. Она работала в журналах «Совет мэктэбе» («Советская школа») и «Азат хатын».

Альмира Адиатуллина родилась 8 июля 1938 года в Башкирии. В 1965-м она окончила отделение журналистики филологического факультета Казанского государственного университета, в 1996-1999 гг. обучалась в Казанском высшем мусульманском медресе «Мухаммадия».

«Легенда мусульманской журналистики», как назвали ее в мечети «Ярдэм», в конце 1980-х — начале 1990-х гг. активно участвовала в движении национального возрождения. Ее номинировали на Нобелевскую премию в числе «100 лучших женщин планеты».

Последние два года жизни она была практически прикована к постели, рассказали в мечети «Ярдэм».

В июле за несколько дней до Курбан-байрама из жизни ушел имам казанской мечети «Раджаб» Миннавхат хазрат Сагиров.



Татьяна Демина