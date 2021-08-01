В Гидрометцентре спрогнозировали до +39 градусов в Поволжье
С 3 августа в регионах Поволжья температура воздуха повысится до +39 градусов. Аномально жаркая погода будет во всех регионах ПФО, в том числе в Татарстане, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В частности, в Саратовской области дневные температуры будут на 7—8 градусов выше нормы — до +41. Аномальная жара на следующей неделе установится также в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областях, Чувашии, Мордовии, Башкирии и Марий Эл.
В Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях со вторника температуры будет выше нормы на 7 градусов — до +33..+36 градусов. Об этом Вильфанд рассказал ТАСС.
Напомним, синоптики Татарстана прогнозируют на следующей неделе до +37 градусов. Ожидаются также дожди и грозы, сообщили в Гидрометцентра РТ.
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