«Мы сейчас получим горилл, они дороже слонов» — в зоопарке Казани ждут пополнения

Специалисты «Татинвестгражданпроекта» и «Реки Замбези» рассказали о планах по развитию зооботсада и прилегающей территории

Фото: Марат Ким

Создатели островка жаркой Африки в Казани рассказали о дальнейших планах по развитию зоопарка «Река Замбези» и скором пополнении его вольеров. Таким образом, новая туристическая доминанта столицы становится все ближе к реализации замысла, который закладывали авторы концепции и проектанты. Недавно в зоопарк прибыли 20 розовых фламинго, которые пока находятся на карантине. Теперь здесь ожидают доставки африканских животных: жирафов, слонов, черных носорогов и горилл. Кроме того, в планах градостроителей развитие набережной озера Кабан, по которой можно будет дойти до исторической части Казанского зооботсада через подземный тоннель. Интересными деталями реализации проекта и его развития с «Реальным временем» поделились специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект».

Ограда из стекла и водные рвы вместо клеток

Зоопарк «Река Замбези» становится все ближе к реализации замысла, который закладывали авторы его концепции и проектанты. Недавно в зоопарк прибыли 20 розовых фламинго, которые пока находятся на карантине. Современные вольеры ожидают величественных африканских животных: жирафов, слонов, черных носорогов и горилл. Кроме того, в планах градостроителей развитие набережной озера Кабан, по которой можно будет дойти до исторической части Казанского зооботсада через подземный тоннель.

О том, как создавался один из самых современных и колоритных тематических парков в России, а также какие изменения ждут «Реку Замбези» в будущем, рассказали проектанты ГУП «Татинвестгражданпроект» и сотрудники зоопарка.

Тематический парк «Река Замбези» собрал коллекцию африканских животных в максимально комфортных для них условиях, здесь нет привычных клеток — вместо этого зверей от посетителей отделяют ограждение из стекла и извилистые водные рвы, напоминающие реки жаркого континента.

Африканский этнокод

Концепция «Река Замбези» направлена на то, чтобы посетители с первых минут почувствовали себя в африканской саванне. Яркие и насыщенные африканские мотивы и этнический орнамент обыгрываются в элементах оформления зданий и вольеров.

Одним из наиболее характерных стилей круглых домов является стиль рондавель, когда при строительстве используют камень, а в качестве цементного раствора — землю или песок. Каркас крыши — ветки деревьев, очищенные от сучков, затем покрывается тростником, который прикрепляется к основанию при помощи травянистых канатов. Фасады вольеров зоопарка стилизованы именно под эту форму жилища.



— Жилища африканцев, как правило, расписываются орнаментом. Мы решили использовать эту идею — каждый вольер стилизован под орнамент определенного народа. В процессе изучения материалов у специалистов ГУП «Татинвестгражданпроект» родилась идея концепции «этнокод». Атмосфера той или иной местности континента, символы, африканская колористика точно прослеживаются во всем оформлении зоопарка. Нотку самобытности и экзотики добавляет и отделка фасадов — при работе мы использовали декоративную штукатурку с грубой фактурой, напоминающую обмазанные глиной жилища жителей Африки. Оттенки принтов полностью отражают природные особенности этого континента — жаркие цвета, такие как ярко-оранжевый, красный, песочно-желтый, терракотовый, находят необычное сочетание со всевозможными оттенками коричневого, — рассказала главный архитектор проекта Эльвира Абунагимова.

Паттерны общественных зон созданы на основе реальных этнических орнаментов африканских народностей: Ндбеле, Боголофини, орнаментов масок, народных и бытовых инструментов.

Прозрачное стекло вместо решеток

В зоопарке «Река Замбези» нет никаких клеток — животных и посетителей отделяет водяной ров, электропастухи, стеклянные ограждения толщиной около 4 см.

— Подобный проект разрабатывался нами впервые, и это стало своеобразным вызовом для специалистов института. Над проектом работали целый год, при этом был тщательно изучен передовой опыт зоопарков со всего мира. Мировой опыт показывает, что стеклянное ограждение — оптимальное решение, когда не создается ощущения, что животное находится «за решеткой в заточении». Для животных созданы максимально комфортные условия, приближенные к естественной среде обитания, а у посетителей создается ощущение, что до обитателей зоопарка можно дотянуться рукой, — поясняет руководитель группы архитекторов Дмитрий Сметанин ГУП «Татинвестгражданпроект».

При оформлении входной группы зооботсада было принято решение использовать основные символы знойного континента: растительность саванны, баобабы и силуэты животных. На входе расположились кассы, магазин сувениров и комната матери и ребенка.

Гориллы дороже слонов

Самые крупные вольеры — это слоновник, львятник, жирафятник, бегемотник и жилище приматов.

— У нас появился замечательный зоопарк — один из лучших в России, это оценили наши коллеги из-за рубежа, Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. Мы сейчас должны получить горилл — это самые ценные животные, которые только есть сегодня, их осталось мало, они дороже слонов. Мне больше всего нравится, что в новом зоопарке я ни от одного посетителя не слышал мнения, что животным живется плохо, наоборот, некоторые говорят: «Мне бы такие условия!», — рассказывает заместитель директора, главный инженер МБУК «Казанский зооботсад» Александр Малев.

Помимо слонов, жирафов, черных носорогов и горилл, африканская коллекция «Реки Замбези» в скором времени пополнится лошадиными антилопами и сомалийскими ослами.

Зеленые насаждения для казанской «Реки Замбези» — кустарники, декоративные деревья, вечнозеленые растения и цветники — подбирали ландшафтные дизайнеры Казанского зооботсада, а непосредственной реализацией занимались работники «Горводзеленхоза». К вопросу озеленения подошли творчески, учитывая при этом климатические условия Татарстана. Растения подбирались по цветовой гамме. Также для декорации использовали искусственные деревья из полимербетона. Большой искусственный баобаб на открытой части уличного слоновника стал акцентом зоопарка.

Казанский зоопарк единственный примет африканских слонов

Казанская «Река Замбези» станет первой среди зоопарков России обладательницей африканских слонов. Слоновник займет обширную территорию новой части зоопарка, он разделен на уличную часть и закрытое помещение.

Вольер рассчитан на самца и трех самок, тут же находится вольер крокодилов. Кроме того, в помещении предусмотрена площадка для дрессировщика. Декорации слоновника переносят гостей в саванну, а скамейки для отдыха здесь выполнены в форме крокодилов.

Отдельное внимание уделили и вопросам безопасности, они максимально продуманы, летний вольер для слонов, шимпанзе и мартышек обнесен рвом с водой. Ров служит защитным барьером и несет декоративную функцию.

Зимний вольер для слона также отделен рвом от зоны посетителей. На полу слоновника насыпан метровый слой песка, привычный для чувствительных слоновьих ног. Для уборки навоза зоопарк приобрел маленький экскаватор.

— Слоны — очень социальные животные, с ними нужно заниматься весь день. Это не коровы, которые пасутся целый день самостоятельно, и надо лишь изредка подкидывать им пищу, — отмечает Александр Малев.

Процесс ухода за слонами будет открыт для глаз посетителей, которые также смогут наблюдать за купанием слонов в искусственном водопаде.

Педикюр для носорога

Попав в зону вольера для львов и гепардов, гости перемещаются в атмосферу народов Ндебеле Южной Африки. Такой эффект достигается благодаря декорированию потолков растениями, стилизованными под лианы, и панелями с перфорацией в виде орнаментов. В этом вольере посетители могут увидеть льва, гепарда, ушастых лисиц и сервалов.

Для бегемота оборудована летняя площадка и крытый вольер. Любопытная деталь ждет и посетителей бегемотника — спустившись по ступенькам, люди оказываются на уровне дна бассейна, в котором будет плавать бегемот, и смогут наблюдать за животным через стекло. Все желающие могут увидеть купание бегемота, так как вода абсолютно прозрачная. При этом все стекла в зоопарке безопасные, ударопрочные и прошли необходимую проверку.

Покрытие пола в вольере носорога сделано шероховатым, чтобы стачивать отросшие когти толстокожего животного, однако вдобавок к этому сотрудники зоопарка дополнительно все равно будут предоставлять носорогу услуги педикюра.

Самый большой жирафятник в Европе

В вольере мартышек создан наружный лабиринт, благодаря которому приматы могут находиться как внутри, так и снаружи вольера в любое время года.

Расписанный под африканскую саванну внутренний вольер для жирафов в «Реке Замбези» оказался самым большим в Европе, потому что всю зиму животные будут проводить время под крышей. Жирафы очень любопытные животные, поэтому в жирафятнике предусмотрели огромные окна с видом на озеро Кабан, пропускающие много солнца. В полу вольера для жирафов встроены весы, позволяющие взвешивать животное, когда жираф выходит в ворота. Приятной опцией для посетителей дополнен и вольер с жирафами — животных можно будет кормить! Закрытое помещение для жирафа разделено на два уровня, а для того чтобы угостить животное лакомством, нужно будет подняться на второй этаж вольера. Корм для животного можно будет приобрести непосредственно в зоопарке. Здесь же рядом расположится террариум. Специальное покрытие пола вольера в той части, где будет находиться жираф, не впитывает грязь и запахи, легко очищается, в то же время жираф сможет точить об него свои копыта.

Неограниченные возможности

Один из приоритетов при оформлении зоопарка — доступность для всех. Так, для слабовидящих людей установлены небольшие скульптуры животных. К примеру, у слоновника располагается маленькая фигурка слона, чтобы слабовидящие гости могли ее потрогать и понять, чье это жилище. Кроме того, здесь предусмотрены таблички со шрифтом Брайля. Вся территория зоопарка доступна для посещения на инвалидных креслах. На случай если самые юные посетители зоопарка утомятся, на территории «Река Замбези» предусмотрительно расположили две игровые зоны. Одна из них представляет собой скалодром, стилизованный под гору Килиманджаро. Яркий дизайн и специально разработанные зацепы сделают лазание приятным, веселым и полезным занятием.

Новая городская точка притяжения и туристического паломничества

Проект зоопарка «Река Замбези» разрабатывался большим коллективом ГУП «Татинвестгражданпроект» под руководством генерального директора Аделя Хуснутдинова и заместителя генерального директора — главного архитектора предприятия Максима Быкова, здесь работали архитекторы АПМ-2 Айрат Сибаев, Ильдар Халиуллин, Дмитрий Сметанин, Нина Машаева, Алсу Султанова, инженеры Станислав Растихин, Мария Шишкина, Марат Аюпов.

Над дизайном фасадов, помещений, визуальной концепцией, дизайн-кодом зоопарка работали дизайнеры отдела дизайна и архитектуры института: Дарья Иванова, Виталий Шульц: Эльвира Абунагимова, Алена Нестерова, Дина Кучинская.

Открытие тематического парка «Река Замбези» 30 августа 2019 года обошлось без больших торжеств, так как заполнение животными нового зоопарка было постепенным. Сейчас «Река Замбези» обретает свои уникальные черты, живописное место на берегу озера Кабан ждут большие изменения: идет реконструкция исторической части Казанского зооботсада, в планах казанских градостроителей продление набережной озера Кабан до зоопарка через подземный тоннель под мостом на улице Хади Такташа. Здесь же, на набережной, неподалеку от зоопарка, планируется возведение нового современного здания Татарского театра имени Галиаскара Камала. Все эти события превратят некогда невзрачный полупромышленный медвежий угол недалеко от центра Казани в туристическое место паломничества и увлекательного семейного досуга.

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