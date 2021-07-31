WADA не фиксирует нарушений условий участия сборной ОКР в Олимпийских играх в Токио

Всемирное антидопинговое агентство не видит серьезных нарушений участия сборной Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Токио. Гендиректор WADA Оливье Ниггли считает, что российские спортсмены выполняют все требования Спортивного арбитражного суда.

«МОК делает все возможное, чтобы правила соблюдались», — добавил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

При этом он обратил внимание, что организация не может контролировать соблюдение требований только атлетами и членами официальных делегаций. МОК не правомочна пресечь мелкие нарушения, такие как упоминание сборной РФ телекомментаторами и журналистами или ношение атрибутики с символикой России, пишет ТАСС.

Напомним, российские спортсмены из-за принятых в декабре двухлетних санкций WADA выступают на Олимпиаде в Токио без национального флага и государственного гимна. На Играх они участвуют как команда Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена или команды из РФ звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Российских призеров Олимпийских игр в Токио представят к государственной награде. Об этом напомнил министр спорта РФ Олег Матыцин в поздравлении двукратной олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной.

Татьяна Демина