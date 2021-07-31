В июне средний размер ипотечных кредитов в Татарстане вырос почти на 7%

Средний размер ипотечных кредитов в Татарстане в июне 2021 года составил 2 667 999 рублей. По сравнению с маем он вырос на 6,7%, следует из подсчетов Национального бюро кредитных историй.

По среднему чеку выданных в прошлом месяце ипотечных кредитов Татарстан занял 18 место. В топ-10 попали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Приморский край, Тульская область, Ханты-Мансийский АО, Ставропольский край, Нижегородская область, Краснодарский край и Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО).

Динамику больше, чем в Татарстане (6,7%) средний размер ипотеки показал в Омской области (26,9%), Челябинской области (17,1%), в Ставропольском крае (14,5%), в Саратовской (14,3%) и Нижегородской (9,6%) областях, в Москве (7,4%) и некоторых других 30-регионах лидеров ипотечного кредитования.

Напомним, по подсчетам НБКИ, в целом по России средний размер ипотечных кредитов в июне достиг рекордных 3,25 млн рублей. По сравнению с маем 2021-го этот показатель вырос на 6,3%.



Татьяна Демина