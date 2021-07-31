В Набережных Челнах отпраздновали день коренных челнинцев

В Набережных Челнах отметили день коренных челнинцев, на котором чествовали жителей города, вносящих вклад в его становление города и помогающих людям. Встреча «Отчий дом» прошла на Центральной улице автограда.

Праздник уже стал традицией для Челнов. Первая встреча жителей автограда прошла 30 июля 1985 года.

Автором проекта и ведущей торжества является коренная челнинка, почетный гражданин города Гульзада Рзаева, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Фото: nabchelny.ru

«Вы очень многое сделали для Набережных Челнов. Сейчас, когда наша республика живет под эгидой Года родных языков и народного единства, хочу выразить слова благодарности за активную гражданскую позицию, за ваше неравнодушие, большой вклад в развитие культурных и межнациональных отношений», — поприветствовала жителей города заместитель мэра Челнов Ирина Сагидуллина

На этой неделе в мэрии автограда опровергли сообщения об отмене праздничных мероприятий в честь Дня строителя,которые появились СМИ. По данным журналистов, мероприятия в городе отменили из-за эпидобстановки и из-за скандальной ситуации с концертом в честь Дня молодежи, где выступал Niletto.

Татьяна Демина