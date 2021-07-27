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В мэрии Челнов опровергли сообщения об отмене праздничных мероприятий в честь Дня строителя

18:17, 27.07.2021
В мэрии Челнов опровергли сообщения об отмене праздничных мероприятий в честь Дня строителя
Фото: wikimedia.org

В Набережных Челнах не отменили праздничные мероприятия в честь Дня строителя. Они пройдут с учетом всех требований Роспотребнадзора, сообщается в instagram-аккаунте администрации автограда.

Фото: wikimedia.org

Ранее в СМИ появилась информация о том, что праздновать День строителя в Челнах 6 августа не будут. По данным журналистов, мероприятия в городе отменили из-за эпидобстановки и из-за скандальной ситуации с концертом в честь Дня молодежи, где выступал Niletto.

В прошлом году в автограде отменили празднование Дня строителя из-за ситуации с COVID-19.

ОбществоВластьИнфраструктураКультура Татарстан
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