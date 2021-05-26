Посольство Чехии в Москве уволило 71 российского работника

Посольство Чехии в Москве сократило состав дипмиссии и уволило 71 местного работника, сообщила представитель МИД республики Эва Давидова.



По ее словам, до конца мая уволят еще восемь российских работников, то есть общее число уволенных достигнет 79 человек, сообщает «РИА Новости».

Количество оставшихся местных работников составит 19 человек в соответствии с решением российской стороны, добавила Давидова.

Фото: pixabay.com

Напомним, что в середине мая правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошла Чехия. В чешском МИД убеждены, что действия России приведут к эскалации отношений не только с их страной, но и Европейским союзом и его союзниками.



Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

В мае в Чехии заявили, что Россия всегда будет представлять реальную угрозу для стран Центральной Европы.

Маргарита Головатенко