Леонид Слуцкий рассказал о причинах многочисленных замен по ходу матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал свою оценку победному выездному матчу против тульского «Арсенала». Он признался, что во второй половине встречи казанская команда намеренно перешла на игру на удержание счета.

— Удачно сложилась игра, забили достаточно быстрые голы и уже понятно было, что играть будем по счету.

У Абильдгора есть небольшие мышечные проблемы, поэтому мы решили не усугублять и поберечь его перед игрой в четверг. Вообще все замены, которые были проведены — они все связаны с небольшим мышечным дискомфортом. Кроме Евтича.

Что касается Макарова в запасе и сместившего его Хакшабановича, то мы отталкиваемся от состояния наших футболистов. Макаров был и остается важным игроком для нас, но так получилось, что он приехал позже, не в оптимальном состоянии и пока никак не может набрать свои оптимальные кондиции, к сожалению.

Также Слуцкий оценил предстоящего соперника по Лиге конференций.

«Что могу сказать по «Ракуву»? Мы смотрели обе их последние игры — это хорошая команда, которая стала вице-чемпионом чемпионата Польши, выиграла Суперкубок. Очень квалифицированная команда. Мы знаем прекрасно, что наши команды имели проблемы с клубами не только из Польши, но и с командами из стран, которые находятся еще ниже в рейтинге УЕФА, поэтому мы готовимся со всей серьезностью и нас ожидают очень сложные поединки.

Юрий Дюпин ошибался на выходах? Он сыграл «на ноль», поэтому он большой молодец», — подвел итог наставник «Рубина».

Следующий матч казанский клуб проведет в Польше против местного клуба «Ракув» в рамках Лиги конференций 5 августа. В третьем туре «Рубин» будет принимать грозненский «Ахмат» 8 августа.