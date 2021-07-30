В России появится межведомственная комиссия по историческому просвещению — ее возглавит Мединский

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем комиссии стал помощник президента Владимир Мединский.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Комиссия создается для планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов России, которые связаны с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории.

В апреле министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство проверит учебники по истории после того, как президент страны Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному собранию обратил внимание, что в некоторых учебниках отсутствует информация об основных ключевых событиях Великой Отечественной войны. Помимо этого, Минпросвещения пообещало заменить учебники, в которых события Сталинградской битвы освещены недостаточно подробно.

