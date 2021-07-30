«Арсенал» — «Рубин»: Йевтич выйдет в старте, Абильдгор в запасе
Тренеры «Арсенала» и «Рубина» определились со стартовыми составами на очный поединок в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Казанцы внесли лишь одно изменение в ростер команды по сравнению с игрой против «Спартака». В центре поля вместо Оливера Абильдгора с первых минут появится Дарко Йевтич. В остальном состав остался без изменений.
В составе «Арсенала» в старте выйдет арендованный у казанцев защитник Данил Степанов. Также с первых минут встречу начнут экс-игроки «Рубина» Зурико Давиташвили и Евгений Марков.СпортФутбол
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