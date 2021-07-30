«Арсенал» — «Рубин»: Йевтич выйдет в старте, Абильдгор в запасе

Тренеры «Арсенала» и «Рубина» определились со стартовыми составами на очный поединок в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Казанцы внесли лишь одно изменение в ростер команды по сравнению с игрой против «Спартака». В центре поля вместо Оливера Абильдгора с первых минут появится Дарко Йевтич. В остальном состав остался без изменений.

Фото: vk.com/fcrk

В составе «Арсенала» в старте выйдет арендованный у казанцев защитник Данил Степанов. Также с первых минут встречу начнут экс-игроки «Рубина» Зурико Давиташвили и Евгений Марков.