В казанский суд доставили создателя Finiko Кирилла Доронина

Фото: Ирина Плотникова

Как сообщает журналист «Реального времени», только что в Вахитовский райсуд Казани для избрания меры пресечения доставили главу инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина. Сегодня его пригласили в главное следственное управление МВД Татарстана на очередной допрос и там задержали в качестве подозреваемого в особо крупном мошенничестве.



Доронин сидит в затонированной Lada Granta.

Фото: Ирина Плотникова

Новое дело по истории с Finiko было возбуждено на этой неделе. Следователь по этому делу — Динар Хамидуллин — раньше расследовал дело «КПК Рост».

К зданию суда пришли пять вкладчиц, чтобы поддержать Доронина и узнать объективную информацию. Они рассказали, что успели получить немного прибыли и потерять ее. Признаются, что все риски осознавали, в том числе риск ареста Доронина.

В суде сейчас усиливают охрану.

Фото: Ирина Плотникова

Фото: Ирина Плотникова

Адвокат задержанного отметил, что в МВД его клиент прибыл добровольно, и уже не в первый раз. Однако ранее он давал показания в полиции лишь в качестве свидетеля.

Напомним, дело о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере было возбуждено еще в декабре 2020-го и в отношении неустановленных лиц. На тот момент сотрудники УЭБиПК МВД Татарстана усматривали лишь некие «признаки, указывающие на совершение преступления». Однако потерпевшие не спешили писать заявления.

На днях МВД Татарстана распространило информацию, что из многотысячной армии вкладчиков «криптопирамиды» поступило «порядка 100 заявлений о совершении преступления». Есть люди, вложившие до 10 млн рублей и оставшиеся ни с чем.

Предварительный ущерб в ведомстве оценили в сумме «не менее 70 млн рублей». Однако в рамках этого дела по нетяжкой статье арест невозможен.

По версии следствия, для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим обеспечить доход в виде высоких процентов либо ликвидного имущества.