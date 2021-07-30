Softline приняла участие в модернизации сетевой инфраструктуры ЦОДа «Казаньоргсинтеза»

Один из флагманов отечественной нефтехимии — ПАО «Казаньоргсинтез» — обладает развитой IТ-инфраструктурой. Растущие объемы производства закономерно привели к растущим потребностям в IТ-ресурсах. Экспертиза Softline помогла КОСу модернизировать Центр обработки данных.

Предыдущее ядро сети передачи данных в ЦОД ПАО «Казаньоргсинтез» эксплуатировалось более 10 лет. За это время массив обрабатываемых данных кратно увеличился. Руководством КОС было принято решение модернизировать мощности ЦОДа. Реализацию проекта поручили команде Softline.

Работы велись в тесном взаимодействии специалистов ПАО «Казаньоргсинтез» и компании Softline. Предложенный исполнителем частичный переход с сетевого оборудования Cisco на оборудование Huawei позволил не только избежать излишних затрат на докупку оборудования, но и дал возможность оптимизировать стоимость обслуживания IТ-инфраструктуры. Специфическое решение, разработанное командой под руководством архитектора проекта Евгения Димитрова, позволило совместить работу сетевого оборудования Huawei и Cisco в одной сети и решить возникшую проблему заполнения памяти коммутаторов, что ограничивала доступ к системе. После завершения оптимизации памяти система работает корректно и полностью соответствует техническому заданию. Кроме того, заложена возможность в перспективе расширить мощность обработки данных.

«Реализация проекта стала возможной благодаря высоким компетенциям нашей команды в части настройки сетевого оборудования Cisco и Huawei. С учетом того, что «Казаньоргсинтез» считается одним из самых важных наших заказчиков, мы максимально внимательно относимся к запросам коллег и проектам, в которых принимаем участие. Укрепление и расширение сотрудничества с нефтехимическим гигантом России является для нашей компании приоритетной задачей», — подчеркнул руководитель отдела по работе с крупными корпоративными клиентами Softline Павел Абрамов.