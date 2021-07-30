Банк «Аверс» предлагает бизнесу виртуальную таможенную карту

Фото: Ринат Назметдинов

Для бизнеса технологичность, оперативность и возможность использования в режиме 24/7 финансовых сервисов имеют первостепенное значение. Для этого Банк «Аверс» предлагает своим корпоративным клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность, виртуальную «Таможенную карту».

Карта позволяет клиентам банка круглосуточно оплачивать в режиме онлайн все виды таможенных платежей в момент декларирования товаров. С помощью карты также можно сократить срок оформления документов, а за платежами и остатками на банковском счете следить в режиме реального времени. Клиент получает постоянный онлайн-контроль и безопасность расчетов — переводы осуществляются только на счета таможенных органов в Федеральном казначействе.

Сервис доступен с рабочего места декларанта через личный кабинет «Таможенной карты» или через программу электронного декларирования. А все платежи отражаются в системе «Лицевые счета» таможенного инспектора сразу после их совершения.

Чтобы оформить «Таможенную карту», необходимо обратиться в Банк «Аверс» и заключить договор. Также клиент может подать заявку на открытие лимита овердрафта для проведения таможенных платежей при нулевом балансе таможенной карты.

Одними из важных преимуществ карты являются высокая скорость ее оформления и безопасность. Виртуальная «Таможенная карта» не имеет физического носителя, ее невозможно потерять или подделать, а несанкционированное использование полностью исключено.

Получить подробную информацию о преимуществах «Таможенной карты» и других услугах по внешнеэкономическому сопровождению бизнеса можно в офисах Банка «Аверс» по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.

Партнерский материал