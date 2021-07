«Джаз в усадьбе Сандецкого» возвращается из Кремля на прежнюю площадку

Фото: Олег Тихонов

Организация фестиваля

В Казани на организацию XV Международного фестиваля импровизационной музыки «Джаз в усадьбе Сандецкого» потратят свыше 2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило Министерство культуры Татарстана. До 5 августа можно подать заявку на участие в аукционе. Как сообщается в документах, фестиваль пройдет в Казани на ул. Карла Маркса, 64, то есть вернется в усадьбу Сандецкого — музыканты вновь выступят во дворе Госмузея изобразительных искусств РТ. В предыдущие годы музыкальный форум проходил в Кремле, а возвращаться на прежнюю площадку планировал прошлым летом, но этому помешала пандемия коронавируса.



Сообщается, что на фестивале в Казани должны выступить Arseny Rykov Trio, квартет Алины Енгибарян, Carlos Enrique Veitia Hechavarria, Horsepower, Ruden Jazz Band.

Arseny Rykov Trio — проект молодого пианиста, композитора Арсения Рыкова, исполняющего авторскую музыку. Фото youtube.com

Arseny Rykov Trio — проект молодого пианиста, композитора Арсения Рыкова, исполняющего авторскую музыку в стиле contemporary jazz, ECM-music. Алина Енгибарян — вокалистка, аранжировщик, композитор, победительница конкурса Shure Montreux Jazz Vocal Competition 2015. В январе 2017-го записала свой дебютный альбом Driving down the road. В 2018-м стала одним из артистов лейбла Ground-Up Music. Carlos Enrique Veitia Hechavarria — автор многочисленных композиций, в которых сочетаются традиции кубинской популярной музыки, джаза и классической музыки. Лидер коллектива Horsepower, саксофонист, композитор и продюсер Николай Моисеенко — выпускник РАМ им. Гнесиных и знаменитого Berklee College of Musiс. Лидер коллектива Ruden Jazz Band Андрей Руденко — известный отечественный джазовый и академический пианист, композитор и аранжировщик.

Победитель торгов должен сделать сцену размером не менее 6 метров шириной, глубиной 4 метра, высотой 0,5 метра из стальной конструкции клинового типа с настилом из штатных щитов. Кроме того, ему необходимо продумать логистику передвижения артистов, арендовать необходимое световое и звуковое оборудование.

Carlos Enrique Veitia Hechavarria — автор многочисленных композиций, в которых сочетаются традиции кубинской популярной музыки, джаза и классической музыки. Фото instagram.com/carlosenriqueveitia

В этом году будет четыре концерта вместо восьми

Автор и музыкальный директор фестиваля Ольга Скепнер рассказала «Реальному времени», что в этом году будет четыре концерта вместо восьми. Перед открытием мероприятия 3 августа состоится пресс-конференция. Собеседница издания подтвердила, что в этом году фестиваль возвращается в усадьбу Сандецкого. Он пройдет с 5 по 26 августа.



Ольга Скепнер — автор идеи, организатор и музыкальный директор Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого». Концерты с 2007 года проходили в июле и августе, еженедельно, по четвергам. Стилистика всегда многообразная: каждый вечер отводится определенному музыкальному направлению. Фестиваль «на открытом воздухе» летом 2017 года поменял свою дислокацию и переехал из усадьбы Сандецкого в Казанский Кремль. Отмечалось, что казанский джазовый фестиваль, который называется «JAZZ в Кремле», вошел в топ-5 самых популярных джазовых фестивалей «на открытом воздухе» в России.

— Последние несколько месяцев я вовсю думаю над джазовым фестивалем. Запланировали мы его на конец лета, четыре концерта должны будут пройти с 5 по 26 августа. Это будет возвращение в усадьбу Сандецкого, в нашу камерную, уникальную атмосферу. У меня уже готовы все сметы и бюджетирование, подготовлено письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову — с просьбой о разрешении на проведение фестиваля и хотя бы о частичном субсидировании. Президент уже поддержал нас в 2019 году, во время фестиваля в Казанском Кремле, и этот проект «взлетел». Хотели «взлетать» и в 2020-м, но нас остановила пандемия… — рассказывала Скепнер «Реальному времени» в мае этого года.

Алексей Нечаев