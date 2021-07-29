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Степанова и Орябинская стали вторыми в академической гребле на Олимпиаде-2020

08:24, 29.07.2021
Степанова и Орябинская стали вторыми в академической гребле на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/olympic_russia

Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные награды в соревнованиях по академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Россиянки стали вторыми в двойках распашных без рулевого, принеся России первую олимпийскую награду за последние 17 лет в данном виде спорта.

Первое место заняли представительницы Новой Зеландии, тройку замкнули канадские спортсменки.

Напомним, ранее бронзу Олимпиады завоевал пловец Климент Колесников.

СпортВодные виды спорта
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