Степанова и Орябинская стали вторыми в академической гребле на Олимпиаде-2020
Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные награды в соревнованиях по академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Россиянки стали вторыми в двойках распашных без рулевого, принеся России первую олимпийскую награду за последние 17 лет в данном виде спорта.
Первое место заняли представительницы Новой Зеландии, тройку замкнули канадские спортсменки.
Напомним, ранее бронзу Олимпиады завоевал пловец Климент Колесников.СпортВодные виды спорта
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым