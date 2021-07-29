Опыт Казани по сохранению объектов ЮНЕСКО представили в Китае

Казань приняла участие в 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который проходит в городе Фучжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая.



В рамках дополнительного мероприятия «Из Фучжоу в Казань — программа лидерства в области всемирного наследия» столица Татарстана представила свой опыт по сохранению исторической среды, сообщает мэрия города.

Начальник Управления международных и межмуниципальных связей Исполкома Казани Руслан Галиахметов рассказал о историко-архитектурном комплексе Казанского Кремля и его восстановлении, а еще о регулярно приводящихся работах по восстановлению исторических зданий Казани. Галиахметов презентовал программу «Сохранение и развитие исторического центра города Казани», по которой воссоздали Старо-Татарскую слободу.

44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в онлайн-режиме в Фучжоу (Китай) с 16 по 31 июля. На сессии примут окончательное решение по включению Венеции в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

Маргарита Головатенко