«ВИМ-АВИА» выплатила всем сотрудникам долги по зарплате на сумму 27,3 млн рублей

Предприятие — банкрот ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» погасило перед всеми сотрудниками задолженность по зарплате в размере 27,3 млн рублей. Это произошло после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры.

У компании возникли долги по зарплате перед 1278 работниками еще в 2017 году. Ситуация с полным погашением задолженности остается на личном контроле Приволжского транспортного прокурора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

10 июня Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии экс-гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева по делу о мошенничестве и злоупотреблении. Время его содержания под стражей и домашним арестом зачли в срок лишения свободы, поэтому Кочнева освободили в зале суда. Ущерб от махинаций следствие оценило в 1,6 миллиарда рублей. Кочневу также назначили штраф в размере 600 тыс. рублей.