Экс-директора «ВИМ-Авиа» приговорили к 3 годам и 8 месяцам колонии и сразу отпустили

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии экс-гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева по делу о мошенничестве и злоупотреблении. Время его содержания под стражей и домашним арестом зачли в срок лишения свободы, поэтому Кочнева освободили в зале суда.

Ущерб от махинаций следствие оценило в 1,6 миллиарда рублей. Кочневу также назначили штраф в размере 600 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бывшего главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Екатерину Пантелееву суд приговорил к 3,5 года колонии и также освободил «в связи с фактическим отбытием наказания». Им обоим нельзя будет два года занимать руководящие должности, передает «РИА Новости».



В начале мая гособвинитель потребовал приговорить бывшего генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева к 10 годам колонии за мошенничество в сфере кредитования.



По версии следствия, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев с гендиректором, финдиректором и главбухом с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами.