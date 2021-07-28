В Казани восстановлено движение трамваев №5 и №5а

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Казанские трамваи №5 и №5а начали ходят по прежнему маршруту. Движение было восстановлено в 05.30. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Ночью между улицами Закиева и Минской были проведены работы по соединению нового участка путей в направлении улицы Халитова. По проложенным путям без замечаний прошел первый вагон — после было открыто движение.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Несколько дней назад сообщалось, что трамваи №5 и №5а с 22.00 27 июля несколько часов будут ходить по сокращенному маршруту «Глазунова — улица Халитова».

Алексей Нечаев