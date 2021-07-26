Казанские трамваи №5 и №5а несколько часов будут ходить по сокращенному маршруту

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Казанские трамваи №5 и №5а с 22.00 27 июля будут ходить по сокращенному маршруту «Глазунова — улица Халитова». Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Это связано с реконструкцией путей на улице Минской. 28 июля движение планируют восстановить в 05.30.

Фото: МУП «Метроэлектротранс

В Казани на время сокращался маршрут трамвая №5 с 22.00 22 июля до 05.30 23 июля. Трамвай курсировал по укороченному маршруту: «Глазунова — улица Халитова».



Алексей Нечаев