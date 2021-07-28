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Шлейхер и Кузнецов поборются за медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2020

06:55, 28.07.2021
Шлейхер и Кузнецов поборются за медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2020
Фото: instagram.com/sintez_kazan

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин. За Россию выступят Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Финал начнется в 9.00 мск.

В июне тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды по прыжкам в воду на Олимпийские игры — 2020 в Токио. В окончательный список вошли два спортсмена СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер и Мария Полякова.

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