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В Казани в частном секторе напротив КГАСУ загорелся дом — видео

15:09, 27.07.2021
В Казани в частном секторе напротив КГАСУ загорелся дом — видео
Фото: Очевидец

В Казани напротив КГАСУ в частном секторе загорелся дом. Об этом сообщил «Реальному времени» очевидец. Отмечается, что на место происшествия едут пожарные машины.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ «Реальному времени» сообщили, что дом горит по адресу: Ремесленная, 14.

Вчера в Советском районе Казани загорелся заброшенный дом на улице Шуртыгина. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

ОбществоПроисшествия Татарстан
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