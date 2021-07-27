В Казани в частном секторе напротив КГАСУ загорелся дом — видео

Фото: Очевидец

В Казани напротив КГАСУ в частном секторе загорелся дом. Об этом сообщил «Реальному времени» очевидец. Отмечается, что на место происшествия едут пожарные машины.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ «Реальному времени» сообщили, что дом горит по адресу: Ремесленная, 14.

Вчера в Советском районе Казани загорелся заброшенный дом на улице Шуртыгина. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

