В Советском районе Казани загорелся заброшенный дом — фото и видео

В Советском районе Казани загорелся заброшенный дом на улице Шуртыгина. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», информацию подтвердили в ГУ МЧС РФ по РТ.

На месте уже работают пожарные. По данным ведомства, пострадавших нет. Однако корреспондент сообщил о прибытии скорой помощи.

В середине июля в Высокогорском районе РТ в деревне Средний Алат загорелось здание на животноводческой ферме.

