В Татарстане мужчина убил жену, после чего совершил самоубийство
26 июля этого года в колодце на территории одного из домохозяйств в селе Чувашская Минча Нурлатского района РТ было обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде следов порезов и удушения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.
В Нурлате в этот день было обнаружено тело ее 57-летнего супруга, который, предположительно, совершил самоубийство. По данному факту следственными органами Следкома России по РТ возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
По предварительным данным утром между супругами произошел конфликт на почве ревности, после чего мужчина расправился с женой и сбросил ее в колодец. Затем он уехал в город Нурлат и свел счеты с жизнью. Расследование уголовного дела продолжается.
В марте в поселке Замелекесье Набережных Челнов 43-летний мужчина убил свою 35-летнюю жену, а затем покончил с собой. Тела супругов обнаружили в их собственном доме дети.
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