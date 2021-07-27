В Татарстане мужчина убил жену, после чего совершил самоубийство

Фото: Ирина Плотникова

26 июля этого года в колодце на территории одного из домохозяйств в селе Чувашская Минча Нурлатского района РТ было обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде следов порезов и удушения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.

В Нурлате в этот день было обнаружено тело ее 57-летнего супруга, который, предположительно, совершил самоубийство. По данному факту следственными органами Следкома России по РТ возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительным данным утром между супругами произошел конфликт на почве ревности, после чего мужчина расправился с женой и сбросил ее в колодец. Затем он уехал в город Нурлат и свел счеты с жизнью. Расследование уголовного дела продолжается.

В марте в поселке Замелекесье Набережных Челнов 43-летний мужчина убил свою 35-летнюю жену, а затем покончил с собой. Тела супругов обнаружили в их собственном доме дети.

Алексей Нечаев