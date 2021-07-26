Политолог: дисциплину оплаты услуг ЖКХ можно повысить за счет понятных моделей коммуникации

Дмитрий Абзалов, политолог, президент Центра стратегических коммуникаций, высказался о необходимости усиления работы на цифровых платформах.

Основная проблема, по словам Абзалова, заключается в коммуникации, отсутствии единого стандарта. Дисциплину оплаты услуг ЖКХ можно повысить за счет понятных моделей коммуникации. По его словам, это могут быть платформы, которые внедряют ресурсоснабжающие организации.

Проблемой, по словам спикера, является то, что федеральный и региональный центры хоть и отвечают за всю инфраструктуру, но стандарты отличаются в зависимости от региона.

— Проблема заключается в серьезном разделении ЖКХ по разным субъектам. Важно выстроить единую систему для разных субъектов с разной ресурсной обеспеченностью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Федеральный центр может с помощью формирования единых стандартов и создания единой цифровой платформы регулировать сферу ЖКХ, что позволит эффективно видеть процесс ценообразования, процесс распределения капитальных взносов и прочее.

— Когда потребителю станет понятно, как формируется стоимость услуг, ему будет проще взаимодействовать со своей управляющей компанией.

По словам спикера, управляющие компании остаются очень закрытыми — мало у кого есть сайты, тем более — социальные сети. Та же ситуация и с ресурсоснабжающими организациями: кто-то работает в приложении, а кто-то до сих пор вручную формирует начисления.

Спикер привел пример, когда из-за отсутствия коммуникационной составляющей уровень неплатежей по услугам ЖКХ остается очень высоким, несмотря на невысокие тарифы: на Украине по «Нафтагазу» 60% всей задолженности из-за неплатежей физических лиц.

Политолог Марат Баширов на заседании экспертного совета «Волга» рассказал, какие проблемы есть у владельцев жилья в сфере ЖКХ. По его словам, у людей очень низкий уровень знаний, как устроена эта система, и слабое знание финансовой модели, как формируется та сумма, которую они видят в платежке.