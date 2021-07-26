Дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди

Дети-инвалиды и их сопровождающие должны будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее право на обслуживание вне очереди было у инвалидов I и II групп. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Фото: pixabay.com

В середине июля на портале госуслуг России запустили социальный сервис для граждан с инвалидностью. На сайте можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Еще с помощью госуслуг можно подать заявление на то, чтобы получить собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание.



Татьяна Леухина