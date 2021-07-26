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Дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди

16:09, 26.07.2021 3
Дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди
Фото: kzn.ru

Дети-инвалиды и их сопровождающие должны будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее право на обслуживание вне очереди было у инвалидов I и II групп. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Фото: pixabay.com

В середине июля на портале госуслуг России запустили социальный сервис для граждан с инвалидностью. На сайте можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Еще с помощью госуслуг можно подать заявление на то, чтобы получить собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание.

Татьяна Леухина
Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:36
    Как будто раньше этого не было.
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  • Анонимно 16:38
    Дети инвалиды и их родители вздохнули с облегчением, ведь им самое главное именно этого не хватало. Путин решился на то, на что его предшественники не решались. Он герой нашего времени!
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  • Анонимно 16:40
    У них денег нет сходить в кафе и т.д. так как на подножном корму. За 4,5 тыс. ежемесячного пособия особо не сходишь.
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