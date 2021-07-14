На госуслугах РФ запустили сервис для граждан с инвалидностью

На портале госуслуг России появился новый социальный сервис для граждан с инвалидностью — теперь на сайте можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью, сообщает Минцифры России.



Теперь в онлайн-режиме можно подать заявление о получении, замене или ремонте технического средства для реабилитации, или компенсации расходов на него, дистанционно принимаются заявления и на получение или компенсацию расходов за сурдоперевод и тифлосурдоперевод.

Еще с помощью госуслуг можно подать заявление, чтобы получить собаку — проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание. На госуслугах рассматривают заявления о компенсации затрат на проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

Фото: kzn.ru

В начале июля сообщалось, что на портале госуслуг Татарстана заработали 82 новые услуги. Так, татарстанцы могут получить услуги исполкомов, Минтруда и соцзащиты, Минземимущества, а еще Минлесхоза.

Маргарита Головатенко