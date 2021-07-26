Великая и Позднякова разыграют золото в финале ОИ в фехтовании
Софья Великая пробилась в финал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде по фехтованию.
В полуфинале россиянка обыграла венгерскую спортсменку Анну Мартон (15:8), хотя проиграла начало поединка со счетом 0:3.
В борьбе за золото Великая встретится со своей соотечественницей Софией Поздняковой.
Напомним, ранее Великая была знаменосцем сборной России на открытии Олимпийских игр вместе с волейболистом казанского «Зенита» Максимом Михайловым.Спорт
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