США вышли на первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная Соединенных штатов Америки (США) возглавила медальный зачет летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Американцы завоевали седьмую золотую награду на нынешних Играх и вышли на первое место в общем зачете, обойдя команду Китая. Всего в активе американских спортсменов 14 наград — еще 3 серебра и 4 бронзы.

Сборная России идет на седьмой строчке с восемью медалями, одна из которых золотая.

Напомним, сегодня российская копилка пополнилась бронзой в прыжках в воду.