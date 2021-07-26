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США вышли на первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

12:05, 26.07.2021
США вышли на первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
Фото: facebook.com/tokyo2020

Сборная Соединенных штатов Америки (США) возглавила медальный зачет летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Американцы завоевали седьмую золотую награду на нынешних Играх и вышли на первое место в общем зачете, обойдя команду Китая. Всего в активе американских спортсменов 14 наград — еще 3 серебра и 4 бронзы.

Сборная России идет на седьмой строчке с восемью медалями, одна из которых золотая.

Напомним, сегодня российская копилка пополнилась бронзой в прыжках в воду.

Медальный зачет Олимпиады-2020
Страна123И
1.США73414
2.Китай63615
3.Япония6129
...7.Россия1438

Спорт
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