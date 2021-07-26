США вышли на первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
Сборная Соединенных штатов Америки (США) возглавила медальный зачет летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Американцы завоевали седьмую золотую награду на нынешних Играх и вышли на первое место в общем зачете, обойдя команду Китая. Всего в активе американских спортсменов 14 наград — еще 3 серебра и 4 бронзы.
Сборная России идет на седьмой строчке с восемью медалями, одна из которых золотая.
Напомним, сегодня российская копилка пополнилась бронзой в прыжках в воду.
|Медальный зачет Олимпиады-2020
|№
|Страна
|1
|2
|3
|И
|1.
|США
|7
|3
|4
|14
|2.
|Китай
|6
|3
|6
|15
|3.
|Япония
|6
|1
|2
|9
|...7.
|Россия
|1
|4
|3
|8
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