В мэрии Казани рассказали о борьбе с автомобилистами, которые не платят за парковку

В Казани 160 нарушителей, закрывающих номера своих автомобилей на муниципальных парковках, получили штрафы. Для борьбы с неплательщиками в качестве эксперимента в городе опробовали стационарные комплексы фотофиксации «Сова» и «Страж».

Они позволяют фиксировать момент парковки до снятия госномеров и после их откручивания. Нарушители получают штраф по почте. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Фото: Анна Сейтумерова

Всего от внедрения паркинга в городе с 2015 года бюджет Казани получил более 740 млн рулей, из них в этом году совокупные доходы от оплаты парковок и административных штрафов составили более 86,3 млн рублей.

В этом году в Казани сеть парковок увеличится на 2,4 тысячи машиномест. Они появятся в границах улиц Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Н. Назарбаева, С. Хакима, Газовой, Павлюхина и Агрономической.