Во вторник в некоторых домах в Казани отключат электричество — список

Во вторник, 27 июля, в некоторых домах на двух улицах в Казани временно не будет электроэнергии. Это связано с проведением плановых работ на электросетях.

Завтра с 8.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. Химиков, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 59, 61, 63, 65;

ул. Гудованцева, 43/1, 43/4, 45, 49, 51.

Отключении электроэнергии также запланировано и в среду, 28 июля, сообщает telegram-канал Кировского и Московского районов Казани со ссылкой на АО «Сетевая компания». В этот день света не будет с 9.00 до 16.00 по адресам в домах №27, №28, №29 и №29а по улице Бондаренко.

На прошлой неделе в нескольких домах в Московском районе Казани произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно оставались дома №182, 184, 186 по улице Декабристов.



Татьяна Демина