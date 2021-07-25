На KazanSummit — 2021 обсудят сохранение снежных барсов

В среду, 28 июля, в международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет круглый стол на тему: «Перспективы реализации совместных природоохранных проектов по сохранению снежного барса». Мероприятие будет проходить в рамках XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

В работе круглого стола примут участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, научный руководитель экологических и природоохранных проектов института им. А.Н. Северцова Вячеслав Рожнов, представители Минприроды России и крупных национальных парков и заповедников России.

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В Татарстане в целях сохранения популяции снежного барса с 2019 года обсуждается вопрос о строительстве в республике Центра по изучению редких видов кошек. Сейчас уже разработано и утверждено техническое задание на проектирование и строительство объекта, проводится юридическое оформление земельных участков, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Напомним, в очном формате саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» примут участие представители 48 стран и 25 регионов России. В столицу Татарстана прибудут 32 дипломатические миссии: послы и генеральные консулы иностранных государств.

