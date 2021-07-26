Нарколог рассказал об опасности купания в жару после употребления алкоголя

Купание в жаркую погоду после употребления алкоголя может спровоцировать спазм сосудов, а это может привести к инфаркту или инсульту, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.



Для того, чтобы стойко переносить перепады температур, человек должен быть натренирован. Иначе может случиться холодовая реакция — она приводит к моментальному спазму кровеносных сосудов, что может вызвать инфаркт или инсульт. Особенно это опасно для человека в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточнил Брюн, у выпившего притупляется чувство опасности и человек не может адекватно рассчитать силы и оценить безопасность. К тому же, нарушается координация движений. Из-за перепада температур даже у здоровых людей может произойти спазм периферических сосудов, что приведет к обмороку.

Поэтому холодные напитки в жару лучше пить только тренированным людям с закаленной горловой системой, которые регулярно пьют холодную воду.

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Маргарита Головатенко