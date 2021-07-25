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В России в ДТП с электросамокатами погибли пять человек, почти 190 пострадали

22:28, 25.07.2021
В России в ДТП с электросамокатами погибли пять человек, почти 190 пострадали
Фото: realnoevremya.ru

За полгода в России произошло 180 ДТП с электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности. В результате пострадали 188 человек, погибли пятеро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Статус таких средств индивидуальной мобильности пока остается неопределенным, Минтранс России в настоящее время разрабатывает соответствующий проект постановления правительства. В МВД его актуальная редакция еще не поступала.

Фото: Анна Сейтумерова

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что кататься на самокатах можно детям не младше семи лет. Черников сообщил, что необходимо учитывать мощность самоката.

Маргарита Головатенко
Общество
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