В России в ДТП с электросамокатами погибли пять человек, почти 190 пострадали
За полгода в России произошло 180 ДТП с электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности. В результате пострадали 188 человек, погибли пятеро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Статус таких средств индивидуальной мобильности пока остается неопределенным, Минтранс России в настоящее время разрабатывает соответствующий проект постановления правительства. В МВД его актуальная редакция еще не поступала.
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что кататься на самокатах можно детям не младше семи лет. Черников сообщил, что необходимо учитывать мощность самоката.
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