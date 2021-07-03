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В ГИБДД считают, что управлять самокатами можно детям старше семи лет

08:55, 03.07.2021
В ГИБДД считают, что управлять самокатами можно детям старше семи лет
Фото: realnoevremya.ru

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что кататься на самокатах можно детям не младше семи лет. Такое обращение он сделал в интервью телеканалу «Россия-1».

Черников сообщил, что необходимо учитывать мощность самоката.

«Возрастной порог — не младше 7 лет. Специальные средства защиты также должны быть», — сказал Черников на вопрос, что делать, если столкновения с самокатами не регулируются ПДД.

На прошлой неделе власти Казани запретили кататься на электросамокатах детям до 16 лет.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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