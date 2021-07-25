Россиянки обыграли команду Монголии в олимпийском турнире по баскетболу 3х3
Женская сборная России обыграла команду Монголии в третьем матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3. Счет — 21:5.
До этого сборная обыграла японок (21:18) и китаянок (19:9). Следующий матч будет против команды США, он пройдет в воскресенье, сообщает ТАСС.
На Олимпиаде в Токио баскетбол 3х3 представлен впервые. Олимпийские игры завершатся 8 августа.
Маргарита ГоловатенкоСпортБаскетбол
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