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Россиянки обыграли команду Монголии в олимпийском турнире по баскетболу 3х3

08:35, 25.07.2021
Россиянки обыграли команду Монголии в олимпийском турнире по баскетболу 3х3
Фото: pixabay.com

Женская сборная России обыграла команду Монголии в третьем матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3. Счет — 21:5.

До этого сборная обыграла японок (21:18) и китаянок (19:9). Следующий матч будет против команды США, он пройдет в воскресенье, сообщает ТАСС.

На Олимпиаде в Токио баскетбол 3х3 представлен впервые. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол
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