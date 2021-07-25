Умер министр цифрового развития и связи Амурской области Курдюков

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о смерти министра цифрового развития и связи региона Александра Курдюкова.



«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», — написал Орлов в воскресенье в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщали СМИ, Курдюков оказался в больнице после отдыха на туристической базе, где пострадал в драке.

Должность министра цифрового развития и связи Амурской области Курдюков занял в этом году 12 января. До этого он занимал пост первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра цифрового развития и связи региона.

Маргарита Головатенко